Житель недавно взятого под контроль российской армии города Селидово в Донецкой народной республике рассказал РИА Новости, как украинский самолет ударил по жилому дому.

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По его словам, авиация ВСУ ударила по жилой девятиэтажке. Мужчина уточнил, что самолет сошел со стороны Красноармейска (украинское название — Покровск).

После удара дом выгорел полностью. Мужчина назвал действия ВСУ беспредельными.

Другой очевидец из Селидово рассказал, как французские наемники в рядах Вооруженных сил Украины расстреливали мирных жителей перед отступлением. По его словам, бойцы ВСУ врывались в жилые дома и расправлялись с проживающими там людьми.

Очевидец вспомнил случай, как один мужчина заблокировал дверь так, что противники не смогли зайти. Пока дверь пытались взломать, хозяин дома слышал французскую речь, отметил он.