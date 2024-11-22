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Зеленского обвинили в превращении солдат ВСУ в рабов

Владимир Зеленский обманул украинских военных и превратил их в рабов. Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает РИА Новости.

Зеленского обвинили в превращении солдат ВСУ в рабов
© Лента.ру

Он отметил, что власти республики так и не выполнили свои обещания. «Вы не даете им нормальных сроков службы. Люди говорят: мы пришли добровольцами — стали рабами», — возмутился политик.

По его словам, военные понимают, насколько безнадежно их положение, что у них нет возможности покинуть фронт живыми. Они смогут вернуться домой либо после окончания боевых действий, либо в случае ранения или гибели, указал Разумков.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Зеленский запрещает солдатам Вооруженных сил страны (ВСУ) говорить об отступлении.

Военные новости
Диана Панченко
Дмитрий Разумков
Владимир Зеленский
Верховная Рада