В Германии признались в наличии плана на случай военного конфликта

Министерство обороны Германии подтвердило существование плана на случай вооруженного конфликта. Об этом со ссылкой на представителя немецкого оборонного ведомства Митко Мюллера пишет ТАСС.

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«Оперативный план «Германия» не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого», - заявил в ходе брифинга Митко Мюллер.

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Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о том, что Германией разработан 1000-страничный оперативный план подготовки к войне с Россией. По информации издания, в документе, большая часть которого засекречена, перечислены все здания и объекты инфраструктуры, требующие военной охраны. Также на основании этого плана Бундесвер начал готовить гражданские организации к будущей чрезвычайной ситуации.