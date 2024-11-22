В Германии признались в наличии плана на случай военного конфликта
Министерство обороны Германии подтвердило существование плана на случай вооруженного конфликта. Об этом со ссылкой на представителя немецкого оборонного ведомства Митко Мюллера пишет ТАСС.
«Оперативный план «Германия» не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого», - заявил в ходе брифинга Митко Мюллер.
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Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о том, что Германией разработан 1000-страничный оперативный план подготовки к войне с Россией. По информации издания, в документе, большая часть которого засекречена, перечислены все здания и объекты инфраструктуры, требующие военной охраны. Также на основании этого плана Бундесвер начал готовить гражданские организации к будущей чрезвычайной ситуации.