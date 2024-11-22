АдГ: применение ВСУ Storm Shadow для ударов по РФ безответственно
Решение по снятию ограничений на удары вглубь РФ ракетами Storm Shadow безответственно. Такое заявление сделала сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.
Политик также призвала к поиску баланса и взаимопонимания через дипломатию вместо эскалации.
Напомним, что 20 ноября Вашингтон согласовал с Лондоном применение дальнобойного оружия для ударов вглубь России. При этом отмечалось, что запасы Storm Shadow у Великобритании сильно сократились.