Ким Чен Ын заявил о необходимости непрерывной модернизации вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын на выставке оружия призвал продолжать обновлять и модернизировать вооружение, превращая его в "сверхсовременное". Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

21 ноября в Пхеньяне открылась выставка "Развитие дела национальной обороны - 2024", которая демонстрирует "рост могучей силы КНДР". На выставке представлены "новейшие творения научно-технического коллектива" оборонной сферы, включая "стратегические и тактические вооружения, привлекшие внимание мира своей эволюцией", а также мощью и точностью. Лидер КНДР выступил с речью и осмотрел представленные образцы техники.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что, пока существуют силы, нарушающие наш суверенитет, следует непрерывно обновлять и превращать в сверхсовременные различные виды вооружений, как того требует обстановка безопасности нашего государства", - информирует ЦТАК. Лидер КНДР заверил, что Трудовая партия Кореи приложит все усилия к наращиванию военной силы, ее надежности.

По словам Ким Чен Ына, "блестящие достижения в области национальной обороны" показывают, что КНДР способна реагировать "не только на различные угрозы со стороны врагов", но и на предстоящие угрозы безопасности. Руководитель народной республики указал, что оборонная промышленность КНДР превратилась в "сверхсовременную" отрасль, которая полностью поддерживает "военную деятельность".

Он назвал "гордостью и ценной победой, которой мог достичь только" корейский народ, военно-техническое превосходство вооруженных сил народной республики и "поразительный прогресс" военно-промышленного комплекса, отметив "благородную патриотическую преданность" его работников.

В честь открытия выставки в небе над Пхеньяном состоялся демонстрационный полет авиаотряда ВВС.