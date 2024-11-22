Иракские группировки заявили об атаке на Израиль после предупреждения властей

Иракские шиитские военизированные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили о новом обстреле юга Израиля, несмотря на приказ властей усилить контроль за безопасностью в стране после израильских угроз. Об этом сообщает РИА Новости.

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В заявлении подчеркивается, что атака на военную цель Израиля произошла вечером 21 ноября. В публикации отмечается, что группировки продолжат "операции по уничтожению опорных пунктов противника". 18 ноября сообщалось, что вооруженные формирования шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", атаковали цели на юге Израиля. В конце октября "Исламское сопротивление Ирака" также заявляло об ударе по "жизненно важным" целям в Израиле.

Тогда входящее в движение шиитское формирование выполняло задачи на севере страны. "Исламское сопротивление" объединяет все проиранские шиитские исламистские повстанческие группы в Ираке. Считается, что эту сеть идеологически схожих групп поддерживает Иран. В октябре 2023 года они начали запускать ракеты и беспилотники по базам США в Ираке, Иордании и Сирии, в результате чего американские военнослужащие получили легкие ранения.

При этом атака 28 января 2024 года закончилась потерями среди американских солдат в Иордании.