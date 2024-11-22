Зеленский признался в ударах дальнобойным оружием по городам РФ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы страны (ВСУ) неоднократно наносили удары дальнобойным оружием по российским городам. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мы не впервые применяем подобное вооружение. И имеем на это полное право согласно норм международного права», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по территории РФ западным дальнобойным оружием. По его словам, 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow.