В Пентагоне допустили поставки противопехотных мин Украине

США могут включить противопехотные мины в будущие пакеты помощи Украине. Об этом сообщили в Пентагоне, передает ТАСС.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что допускают такую возможность.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что противопехотные мины, которые США предоставят Украине, вряд ли смогут помешать продвижению войск России. По его мнению, поставка мин обладает стратегическим значением.

О планах США отправить Украине противопехотные мины объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что данный вид мин можно контролировать, когда они будут самоактивироваться и самодетонировать, что делает их «более безопасными» для применения в боевых действиях.