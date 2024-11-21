Военную базу США в Сирии обстреляли ракетами

Военная база Соединенных Штатов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенная неподалеку от нефтегазового месторождения Коноко, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военных кругах.

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По информации агентства, по базе были выпущены три ракеты, из которых две взорвались неподалеку от нее.

«Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимается сильный столб дыма», — поделился собеседник агентства.

В конце октября беспилотники иракских шиитов атаковали расположенную в приграничном сирийском городе Эт-Танф военную базу США и западной коалиции. Как отмечается, по меньшей мере два беспилотника-камикадзе нанесли удары по военному объекту. Очевидцы рассказали, что на территории базы раздались несколько взрывов.

До этого сообщалось, что подверглась обстрелу американская военная база, расположенная возле нефтяного месторождения Аль-Омар.