Британия и Франция начали расследование против поставщика ракет Украине

Британские и французские правоохранительные органы начали совместное антикоррупционное расследование в отношении оборонной компании Thales, поставляющей военную продукцию на Украину. Об этом говорится в заявлении Службы по борьбе с крупными финансовыми махинациями (Serious Fraud Office, SFO) Соединенного Королевства.

Компанию, штаб-квартира которой находится в Париже, подозревают в коррупции, в том числе во взяточничестве.

Дочерняя фирма Thales UK располагает в Великобритании 16 объектами, на которых работают более 7 тыс. человек. Эта компания, в частности, производит на предприятии в североирландском Белфасте многоцелевые ракеты Martlet и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak, которые правительство Великобритании поставляет на Украину.