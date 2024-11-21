$100.68+0.46106.08+0.27
Войти в почту

DM: в Британии опасаются, что являются беззащитными перед российским оружием

В Великобритании выражают опасения в том, что она является беззащитной перед российским оружием. Об этом пишет обозреватель Daily Mail Стивен Гловер.

DM: в Британии опасаются, что являются беззащитными перед российским оружием
© РИА Новости

«Наши политики, консерваторы, а теперь и лейбористы, оставили нас в опасной ситуации, когда мы не готовы защищать себя», — отмечает журналист.

В материале также говорится, что в случае гипотетического удара Великобритания, в отличие от Израиля, не сможет его отразить.

Ранее британская правопопулистская партия «Наследие» призвала правительство Соединённого Королевства остановить военную и финансовую поддержку Украины.

Военные новости
Стив-О
Лейбористская партия
Израиль
Украина