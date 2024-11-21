Залужный: третья мировая война уже началась

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Третья мировая война уже началась. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам Залужного, Третья мировая война, «которую так долго ожидали», началась в 2024 году. Исходя из этого, он призвал международное сообщество сделать правильные выводы и остановить украинский конфликт. При этом Залужный также добавил, что мировые лидеры еще не осознают важность этой проблемы.

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«Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война», — заявил он.

Ранее о риске начала Третьей мировой войны высказались в Пентагоне.