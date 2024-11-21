В 2024 году началась третья мировая война. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война», — передает слова Залужного издание «Украинская правда».

Он добавил, что «то, чего так долго ожидали, уже началось» и призвал Украину и весь мир сделать правильные выводы.

Залужный также отметил, что необходимо остановить конфликт на украинской территории. Однако, по его мнению, международные партнеры не осознают важность этой проблемы.

Американский журналист Джексон Хинкл ранее предупредил, что удары Украины дальнобойными ракетами Storm Shadow могут привести к началу третьей мировой войны. Он отметил, что такие действия Киева затрудняют избранному президенту США Дональду Трампу достижение мира в конфликте.