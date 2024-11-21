Военные ВСУ пожаловались на бракованные мины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на некачественные мины калибра 120 мм производства "Укроборонпрома", брак начали изымать из войск, но в ответ солдат обвинили в нарушении условий хранения пороховых зарядов к ним. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

"Мина падает не на позиции врага, а рядом с минометом. Не разрывается. Горит ствол", - цитирует в своем телеграм-канале ТСН одного из военных.

ТСН также опубликовал кадры, на которых видны миномет с застрявшей в стволе миной и еще несколько снарядов, упавших недалеко в поле от артиллерийской позиции.

По данным корреспондента телеканала, в подразделения уже поступило распоряжение изъять бракованные боеприпасы. Однако в адрес военнослужащих, обратившихся с жалобой, поступили обвинения в нарушении правил эксплуатации снарядов с формулировкой "неправильно хранят пороха". При этом не уточняется, от кого поступили обвинения - от самого "Укроборонпрома" или военного командования.

В октябре министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что значительная часть боеприпасов, используемых в ВСУ, оказывается бракованной. По его словам, около 20% снарядов, используемых в зоне боевых действий, не срабатывает.