Два офицера ВВС Марокко погибли при крушении самолета

Учебный самолет DA-42, предназначенный для подготовки пилотов, разбился в четверг на территории авиабазы Бенслиман ВВС Марокко сразу после взлета.

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В результате ЧП погибли два офицера королевских ВВС - инструктор в звании полковника и стажер. Они выполняли учебно-квалификационное задание, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Для установления причин крушения самолета создана следственная комиссия.

В королевских ВВС выразили солидарность и соболезнования семьям погибших и их близким.