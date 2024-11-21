Россия впервые ударила баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?

Блогер Подоляка сообщил о возможном ударе баллистической ракетой по Украине.

Российский блогер Юрий Подоляка заявил о возможном ударе межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса РС-26 «Рубеж». Ракетой могли поразить промышленное предприятие в Днепропетровской области. В случае подтверждения этот удар будет считаться первым боевым применением МБР.

В качестве доказательства использования МБР демонстрируют видеозапись, на которой изображены следы от резкого снижения нескольких объектов. В сети предположили, что это могут быть боевые блоки МБР.

Также в Telegram распространяют кадры, снятые якобы в Воронежской области. На них можно заметить следы в небе, которые похожи на те, которые возникают после пусков межконтинентальных ракет.

Комплекс «Рубеж» разрабатывали в 2000-е годы

ПГРК «Рубеж», который считается дальнейшим развитием проекта «Ярс», разрабатывали специалисты Московского института теплотехники в 2000-е годы. В 2011 году состоялся первый испытательный пуск ракеты комплекса.

Достоверных данных о «Рубеже» нет. Считается, что пусковая установка этого ПГРК легче машины «Ярса» — масса установки может составлять менее 80 тонн. Дальность ракеты — 2-6 тысяч километров. Твердотопливная ракета может нести разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения.

6000 километров максимальная дальность комплекса «Рубеж»

«Рубеж» может стать ответом на действия США

Считается, что РС-26 могла подпадать под определение ракеты средней дальности. Россия и США обязывались не развертывать подобные вооружения в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако в 2019 году стало известно о прекращении действия договора после выхода из него США.

В июне президент России Владимир Путин анонсировал начало производства ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия Вашингтона. По его словам, США выпускают ракеты этого класса и привозят их на учения, которые проводят на территории Европы.

В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем Владимир Путин президент России

В 2019 году главный редактор портала MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев допустил, что возобновление работ по баллистическим ракетам РС-26 «Рубеж» и РСД-10 «Пионер» могло бы стать ответом Москвы на выход Вашингтона из ДРСМД.

Украина захотела получить «Томагавки» для ударов по российским заводам

Зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев сообщил, что Киев может попросить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использование крылатых ракет большой дальности Tomahawk («Томагавк») для ударов по территории России.

Ракету, которой изначально вооружали надводные корабли и подлодки Военно-морских сил (ВМС) США, можно запускать с наземной пусковой установки Typhon. Максимальная дальность «Томагавка» составляет 2500 километров. В зависимости от модификации, ракета несет кассетную, проникающую или бронебойную боевую часть.

США разместят в Японии ракетные комплексы Typhon с «Томагавками»

В сентябре издание The Japan Times со ссылкой на заявление министра армии США Кристин Уормут писало, что Вашингтон планирует разместить на территории Японии ракетные комплексы Typhon, на которые ранее распространялись ограничения ДРСМД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия и Китай ответят на этот шаг.

Комплекс Typhon позволяет запускать крылатые ракеты большой дальности Tomahawk и многоцелевые SM-6. В основе системы лежит вертикальная пусковая установка Mk 41. Первые испытательные пуски провели в 2023 году. В одну батарею Typhon входит четыре подвижные пусковые установки, передвижной командный пункт, транспортно-заряжающая машина и вспомогательный транспорт.