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В России предложили модернизировать зенитки ЗУ-23 для борьбы с БПЛА

Модернизация советских зенитных установок ЗУ-23, которые есть в войсках, может помочь в борьбе с атаками беспилотников ВСУ. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает ТАСС.

В России предложили модернизировать зенитки ЗУ-23 для борьбы с БПЛА
© РИА Новости

По его словам, украинские военные могут задействовать против российской стороны большое количество дронов-камикадзе различных конструкций.

«И здесь возникает целесообразность, наверное, рассмотреть возможность проведения модернизации имеющихся в войсках в большом количестве — это тысячи — зенитных установок ЗУ-23, которые были бы модернизированы и адаптированы именно для борьбы с малоразмерными средствами воздушного нападения», — заявил аналитик.

Коротченко отметил, что особенность совершенствования установок ЗУ-23 состоит в том, что на старое оружие «ставится оптико-электронная система контроля воздушного пространства и спецвычислитель».

До этого Коротченко сообщил, что высокомобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С» хорошо справляется с борьбой против дальнобойных ракет ATACMS, которые США разрешили использовать Киеву для ударов по России. По его словам, «Панцири» успешно отражали удары британских ракет Storm Shadow.

Военные новости
Игорь Коротченко
Киев
Соединенные Штаты