На всей территории Украины объявили тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины из-за угрозы баллистики. Об этом пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на Воздушные силы Украины.

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«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога», — заявили в ведомстве.

Подробности они не привели.

Мониторинговый сервис воздушных тревог показывает воздушную тревогу на территории всех регионов Украины. Объявление тревог начались в 15:04 по киевскому времени (16:04 по московскому).