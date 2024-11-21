Су-35С обеспечили прикрытие бомбардировщиков на курском направлении

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ", - сообщили там.

В МО РФ добавили, что также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника.