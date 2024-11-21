Киев планирует «забросить» диверсионный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянск Харьковской области после его освобождения российскими войсками. Об этом заявил замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

По его информации, задачей такой группы является уничтожение или временное выведение из строя транспорта, объектов связи, а также сбор информации о дислокации Вооруженных сил РФ на освобожденных территориях.

Лисняк добавил, что на горячую линию УВД ВГА Харьковской области обратилась мать одного из студентов Харьковского национального университета имени Каразина, который проживает в Харькове. Ее сын, которого до этого задержали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), был доставлен в центр комплектации, а затем был передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

«Украинские спецслужбы, используя угрозы и психологические манипуляции, вынудили студента вступить в диверсионный отряд, который планируют «забросить» на территорию Купянска после его освобождения российскими войсками», — заявил глава ВГА.

По словам Лисняка, в случае отказа от сотрудничества студенту угрожают открыть сфабрикованное уголовное дело о подозрении в коллаборационизме. Родители обратились на горячую линию из-за опасений за безопасность, жизнь и здоровье их ребенка.

Незадолго до этого ВСУ провели ротацию подразделений в Купянске и соседних населенных пунктах. По его словам, новые военные, прибывшие в регион, занимаются грабежом и мародерством при поддержке местных властей.

Утром 21 ноября поступили сообщения о том, что российская авиация нанесла удар по разведывательной роте ВСУ в Купянске, в результате чего было ликвидировано до 80 военнослужащих украинских подразделений.