По Днепропетровску, предположительно, был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня была новая российская ракета», — заявил политик.

Зеленский отказался называть вид ракеты, сообщив, что в настоящий момент проводится экспертиза. При этом он утверждает, что характеристики полета ракеты подходят под описание МБР.

Стало известно об ударе экспериментальной ракетой по заводу «Южмаш»

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что Вооруженные силы России ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Авторы также привели видео попадания ракеты по промышленному объекту в Днепропетровске.