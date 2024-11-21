На Западе усомнились в запуске Россией межконтинентальной ракеты

Россия не запускала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в направлении Украины. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванного западного чиновника.

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«По всей видимости, это была не межконтинентальная баллистическая ракета... По словам западного чиновника, это была баллистическая ракета, которая была нацелена на Днепр на юго-востоке Украины», — говорится в материале.

Ранее Украина выступила с утверждениями, что Вооруженные силы (ВС) России якобы использовали МБР в ходе специальной военной операции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос Министерству обороны.