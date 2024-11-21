В России рассказали, когда будет нанесен «сокрушительный» удар по Украине

Политолог Алексей Живов заявил, что США посеяли панику, закрыв свое посольство в Киеве, а западные СМИ «разогнали историю с сокрушительным ответом русских». В беседе с «Царьградом» Живов подчеркнул, что когда этот ответ действительно будет дан, его заметят все.

Накануне, 20 ноября, киевские посольства США, Испании и Италии предупредили о воздушных атаках «высокой интенсивности». Американское предупреждение коснулось всех регионов Украины. Посольства приостановили прием посетителей из-за возможных угроз безопасности.

По словам Живова, на фоне этого началась паника по поводу «сокрушительного» ответа России на атаки ракетами ATACMS, однако нанесенные удары оказались плановыми, «дежурными». Поражены были позиции и объекты ВСУ в зоне спецоперации.

Кремль ответил на заявление Пентагона об условии обмена ядерными ударами

По мнению Живова, это не было «ударом возмездия». Вероятно, эти удары были нанесены в качестве тренировки, считает он.