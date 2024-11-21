Украина получит от Канады новейшую систему ПВО NASAMS
Новейшая система противовоздушной обороны NASAMS, закупленная Канадой, будет передана Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр.
По его словам, в настоящее время система находится на территории Польши, в ближайшее время она будет переправлена через границу.
«Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему... Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше», - заключил он.
Ранее в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи США в размере 275 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».