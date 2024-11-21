Перечислены задачи пистолетов в современном бою

Пистолеты в современном бою используют как средство самообороны экипажей боевых машин и летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России. Задачи этого оружия перечислил военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями».

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«Пистолет — это специфическое оружие, и если в бою дело доходит до него, то это означает что дела у офицера или солдата совсем плохо складываются. Так, например, летчиков вооружают пистолетом для того, чтобы они при катапультировании смогли отбиться от противника или зверей», — сказал он.

Эксперт напомнил, что сейчас летчикам выдают пистолеты Стечкина или Макарова, которые уже не соответствуют всем современным требованиям. В частности, они отличаются посредственной эргономикой.

В январе источник РИА Новости сообщил, что летчики Воздушно-космических сил России положительно оценили полученные в опытную эксплуатацию пистолеты-пулеметы ПП-2000. Оружие входит в состав носимого аварийного запаса (НАЗ).

В октябре 2023 года стало известно, что Минобороны России выберет между пистолетами-пулеметами ППК-20 и ПП-2000 новый штатный автомат для НАЗ.