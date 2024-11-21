Боевики украинской "пограничной службы" продемонстрировали находящиеся у них на вооружении артиллерийские орудия. Речь идет об американской легкой 105-мм гаубице M101 и о советской 100-мм зенитной пушке КС-19. Первая начала производиться в 1941 году, вторая - в 1948 году, и в настоящее время обе считаются устаревшими.

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Известно, что партию "сто первых" передали формированиям киевского режима литовские вооруженные силы, "девятнадцатые" были обнаружены на одной из баз, где хранились несколько десятилетий.

Обе артсистемы принимали участие в многочисленных войнах и военных конфликтах, в том числе в Корее и во Вьетнаме, но по разные стороны фронта.

КС-19 теперь предназначены для стрельбы по наземным целям, они имеют дальность стрельбы до 21000 метров, орудие из США - всего до 11270 метров. Если бывшие зенитки находятся в основном в тылу, то американские гаубицы уже уничтожались бойцами армии России.