Украинских пограничников вооружили гаубицами из США образца 1941 года
Боевики украинской "пограничной службы" продемонстрировали находящиеся у них на вооружении артиллерийские орудия. Речь идет об американской легкой 105-мм гаубице M101 и о советской 100-мм зенитной пушке КС-19. Первая начала производиться в 1941 году, вторая - в 1948 году, и в настоящее время обе считаются устаревшими.
Известно, что партию "сто первых" передали формированиям киевского режима литовские вооруженные силы, "девятнадцатые" были обнаружены на одной из баз, где хранились несколько десятилетий.
Обе артсистемы принимали участие в многочисленных войнах и военных конфликтах, в том числе в Корее и во Вьетнаме, но по разные стороны фронта.
КС-19 теперь предназначены для стрельбы по наземным целям, они имеют дальность стрельбы до 21000 метров, орудие из США - всего до 11270 метров. Если бывшие зенитки находятся в основном в тылу, то американские гаубицы уже уничтожались бойцами армии России.