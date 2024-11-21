В ООН осудили возможное применение Украиной противопехотных мин

Странам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать их при любых обстоятельствах. Об этом в беседе с РИА Новости заявила Элизабет Троссел, официальный представитель Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ).

Она подчеркнула, что обязательства стран по конвенции 1997 года, касающиеся запрета применения, сохранения запасов, производства и передачи противопехотных мин, являются абсолютно ясными.

«Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины», — сказала Троссел.

Она добавила, что в соответствии с положениями Оттавской конвенции, УВКПЧ придерживается позиции, что противопехотные мины не должны применяться ни одной стороной из-за опасности, которую они представляют для гражданского населения.

20 ноября стало известно, что уходящий президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Издание The Washington Post отметило, что в Пентагоне это решение назвали «одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России».