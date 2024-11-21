В ООН отреагировали на применение Украиной противопехотных мин

Государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, запрещено использовать их при любых обстоятельствах, в том числе и Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

Напомним, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году. Она запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали поставлять Киеву подобные боеприпасы. Такой шаг Вашингтон предпринял в ответ на изменившуюся тактику российских войск.

«Обязательства государств по конвенции 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении предельно ясны. Конкретно: "Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах... не применять противопехотные мины"», — заявила Троссел.

Позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины нельзя использовать из-за угрозы, которую они представляют для мирного населения. Также Троссел подчеркнула, что все государства должны работать над предотвращением рисков распространения конфликта.

Ранее член института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней заявлял, что Украина уже нарушала Оттавскую конвенцию. Киев применял противопехотные мины во время боев в городе Изюм Харьковской области.