Стало известно об ударе экспериментальной ракетой по заводу «Южмаш»

Вооруженные силы (ВС) России ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«По информации с места, шестью ударами полностью разрушен завод "Южмаш"», — отмечают авторы канала.

Подчеркивается, что завод использовался в том числе для ремонта американских БМП Bradley и немецких танков Leopard.

Названа возможная цель удара баллистической ракетой по Украине

Авторы также привели видео попадания ракеты по промышленному объекту в Днепропетровске. Предположительно, ракета была оснащена боеголовкой с фугасными боевыми частями массой в несколько тонн.