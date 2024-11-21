Российские силовики получат замену пистолету Макарова

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), который заменит пистолеты Макарова, поступит во все силовые структуры. Об этом ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода (ИМЗ) Дмитрий Лебедев, создавший пистолет, сообщил «Известиям».

«Мы только-только начинаем входить в режим нормального серийного производства. Поэтому непосредственно в окопах их еще мало. В основном он находится у инструкторов, то есть у тех, кто первым делом получает новое вооружение. Плюс его сейчас часто используют как наградное», — сказал он.

Конструктор подчеркнул, что разработку активно применяют в зоне СВО, но пока производитель не получал отзывы от бойцов, получивших новое оружие. По его словам, пистолет Лебедева — это вспомогательное оружие, которое используется в непредвиденных обстоятельствах.

Источники издания в Минобороны добавили, что пистолет также поступит на вооружение летчиков Военно-воздушных сил России. Новое оружие заменит автоматический пистолет Стечкина.

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что за последние три года ИМЗ в шесть раз увеличил выпуск боевых пистолетов.