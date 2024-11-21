Названа возможная цель удара баллистической ракетой по Украине

Боевые блоки российской межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно, ударили по окрестностям авиабазы Авиаторское Днепропетровской области Украины. Возможную цель атаки назвал Telegram-канал «Два майора».

По информации авторов поста, Вооруженные силы России запустили ракету из Астраханской области.

Публикация сопровождается кадрами, на которых видно несколько падающих объектов, вероятно, являющихся блоками ракеты. На фоне слышно громкие звуки взрывов и сигнализацию машин. Судя по информации на видео, запись сделана 21 ноября в 5:17 утра по местному времени (6:17 по Москве).

Ранее о запуске баллистической ракеты сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские СМИ, по данным которых речь идет об атаке комплекса РС-26 «Рубеж». Российские власти эту информацию пока не подтвердили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал соответствующий вопрос Минобороны, однако ведомство сообщения об атаке на данный момент не комментировало.