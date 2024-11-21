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Алаудинов: Россия могла бы предоставить вооружение врагам Запада

Москва могла бы предоставить вооружение врагам НАТО и США в ответ на разрешение Вашингтона наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Алаудинов: Россия могла бы предоставить вооружение врагам Запада
© РИА Новости

Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов военкору RT Владу Андрице.

«Необязательно нам прям вот бить по Америке ядерной бомбой, как некоторые думают. У Америки и блока НАТО есть много врагов, которые сегодня противостоят им на разных уровнях», — заявил он.

Применение Киевом ракет ATACMS не изменит расстановку сил на поле боя, подчеркнул Алаудинов.

Ранее Алаудинов сказал, что разрешение США бить дальнобойными ракетами вглубь России — стадия гибридной войны, которая ничего не изменит на передовой для России.

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