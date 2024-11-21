Алаудинов: Россия могла бы предоставить вооружение врагам Запада

Москва могла бы предоставить вооружение врагам НАТО и США в ответ на разрешение Вашингтона наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов военкору RT Владу Андрице.

«Необязательно нам прям вот бить по Америке ядерной бомбой, как некоторые думают. У Америки и блока НАТО есть много врагов, которые сегодня противостоят им на разных уровнях», — заявил он.

Применение Киевом ракет ATACMS не изменит расстановку сил на поле боя, подчеркнул Алаудинов.

Ранее Алаудинов сказал, что разрешение США бить дальнобойными ракетами вглубь России — стадия гибридной войны, которая ничего не изменит на передовой для России.