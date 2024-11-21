«Би-би-си» сообщил об угрозе обрушения фронта на Украине

Восточный фронт на Украине может рухнуть при сохранении текущего темпа наступления Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Отмечается, решение президента США Джо Байдена разрешение Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ и использовать противопехотные мины связано со стремительным продвижением российской армии на всей линии фронта.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что РФ продвигается к ключевым логистическим узлам, а атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стала «стратегической катастрофой».

Эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон добавила, что укранский фронт может не выдержать наступления ВС РФ и «фактически рухнуть».

21 ноября стало известно, что Вооруженные силы России на направлении Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) продвинулись на несколько километров на двух участках к северо-востоку и юго-востоку от этого населенного пункта.