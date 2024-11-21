Венгрия развернула ПВО на границе с Украиной

Венгрия разворачивает систему противовоздушной обороны на северо-востоке у границы с Украиной после разрешения Соединенных Штатов бить дальнобойными ракетами вглубь России. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщил министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки.

По его словам, конфликт вступил в самую опасную фазу.

— Мы по-прежнему надеемся на скорейшее достижение мира, причем дипломатическим, а не военным путем. Но на всякий случай я распорядился развернуть на северо-востоке страны недавно приобретенное оборудование и средства воздушного наблюдения и противовоздушной обороны, — цитирует министра ТАСС.

Он также сообщил, что благодаря ПВО они повысят точность наблюдения за воздушным пространством и сократят время, необходимое для реагирования.

— Мы будем защищать безопасность Венгрии и венгерского народа всеми силами и всеми средствами, — резюмировал Салай-Бобровницки.

Польша привела ПВО в состояние высшей боевой готовности

глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что распространившаяся информация о подготовке Россией мощного удара по Украине не соответствует действительности и является целенаправленным нагнетанием обстановки.