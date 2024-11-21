Украина может попросить нынешнего президента США Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты «Томагавк» для ударов по территории России. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает издание Politico.

Согласно статье газеты New York Times, «план победы» президента Украины Владимира Зеленского включает в себя запрос на передачу Киеву ракет «Томагавк». По информации источников издания, такая просьба была охарактеризована как «абсолютно невыполнимая».

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Сейчас Украина активно обсуждает способы использования американского оружия до того, как избранный президент США Дональд Трамп сможет вернуться в Белый дом, написало Politico.

— Они (украинцы — прим. «ВМ») могут начать подталкивать администрацию Байдена к тому, чтобы позволить им использовать <...> «Томагавки» для ударов по российским оборонным заводам вне досягаемости Украины, — сказано в статье.

Установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой базе ПРО США в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты «Томагавк». Россия должна рассмотреть возможность уничтожения базы как приоритетной цели в случае военного столкновения с НАТО.