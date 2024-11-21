Испания уже поставила Украине вооружения на €600 млн
Власти Испании уже направили Украине вооружения на сумму около €600 млн. Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес.
По ее словам, Мадрид поставляет оружие Киеву поэтапно.
"Мы уже отправили на сумму, эквивалентную €600 млн, и нам осталось еще €300 млн", - сказала глава ведомства, выступая в парламентской комиссии по обороне.
Как передает портал Infodefensa, Испания вскоре направит Украине новую партию из девяти танков Leopard 2A4.
В мае Мадрид посетил Владимир Зеленский. Он подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Как отмечал глава правительства королевства, Мадрид обещает выделить Киеву €1 млрд в качестве военной помощи в 2024 году.