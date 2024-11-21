Песков переадресовал Минобороны вопрос о запуске межконтинентальной ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о вероятном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (БМР). Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее Украина выступила с утверждениями, что Вооруженные силы (ВС) России якобы использовали МБР в ходе специальной военной операции.

«Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новое содержание ядерной доктрины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства, заявил, что использование неядерных ракет, поставленных Украине западными странами, для удара по России может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы.