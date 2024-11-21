Израиль нанес новые удары по объектам "Хезболлы" в районе Бейрута

Израильские военные нанесли новую серию ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" в районе Бейрута. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, удары были точечными, наносились на основании разведданных и имели своей целью объекты военного назначения, размещенные в пригороде Бейрута Дахия, где базируется "Хезболлах".

"Среди пораженных целей были командные центры и иные объекты террористической инфраструктуры "Хезболлах", - заявили в армии.

По версии израильской стороны, эти объекты "Хезболлах" были преднамеренно размещены среди гражданской застройки. В армии заверили, что перед нанесением ударов были приняты "многочисленные меры" для снижения риска причинения вреда местному мирному населению.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства для возвращения десятков тысяч жителей. В результате бомбардировки 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.