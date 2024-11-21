Алаудинов прокомментировал разрешение США бить ракетами вглубь РФ

Разрешение США бить дальнобойными ракетами вглубь России — стадия гибридной войны, которая ничего не изменит на передовой для России. Об этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил военкору RT Владу Андрице.

«Мы видим, что один сумасшедший дед уходит с поста президента. На Украине есть такой же просроченный, тоже сумасшедший, наркоман. Вот у них получается такая картинка из категории «подгорело», — заявил Алаудинов.

Он выразил мнение, что Америка может выйти из украинского конфликта, как когда-то ушла из Афганистана, объяснив это отсутствием там своих интересов.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что получил от Запада разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по России.

Также в британской газете The Times заявили, что в распоряжении Киева имеется около 50 американских ракет ATACMS.