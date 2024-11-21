$100.22+0.18105.81+0.08
Войти в почту

Алаудинов: разрешение США бить ракетами вглубь России — стадия гибридной войны

Разрешение США бить дальнобойными ракетами вглубь России — стадия гибридной войны, которая ничего не изменит на передовой для России. Об этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил военкору RT Владу Андрице.

Алаудинов прокомментировал разрешение США бить ракетами вглубь РФ
© РИА Новости
«Мы видим, что один сумасшедший дед уходит с поста президента. На Украине есть такой же просроченный, тоже сумасшедший, наркоман. Вот у них получается такая картинка из категории «подгорело», — заявил Алаудинов.

Он выразил мнение, что Америка может выйти из украинского конфликта, как когда-то ушла из Афганистана, объяснив это отсутствием там своих интересов.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что получил от Запада разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по России.

Также в британской газете The Times заявили, что в распоряжении Киева имеется около 50 американских ракет ATACMS.

Военные новости
Апти Алаудинов
Владимир Зеленский
Киев
Афганистан
Соединенные Штаты
Украина