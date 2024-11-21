В КНР отреагировали на допущение Пентагоном обмена ядерными ударами

Заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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«Соответствующие заявления... отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству», — цитирует его РИА Новости.

В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с RT заявил, что для Штатов приемлема ограниченная ядерная война в Европе.