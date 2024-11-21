В России высказались об ответе на удары Storm Shadow и ATACMS вглубь страны

Россия сменила тактику в зоне боевых действий с Украиной из-за начала ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS вглубь страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об ответе на атаки западным оружием по российской территории.

«Первое — мы их сбиваем. Конечно, есть определенный процент, который будет в случае продолжения атак достигать определенной цели. Мы будем с этим бороться. (…) Нам знакомы все эти ракеты, у нас есть средства борьбы с этими ракетами, и мы их будем поражать», — сказал депутат.

Украина впервые применила ракеты Storm Shadow против России

Естественно, мы поменяем тактику, и мы уже ее поменяли. Мы будем вынуждены наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит возможности и жизнь в официальном Киеве. Мы будем предпринимать все политические усилия, чтобы остановить эти атаки вглубь [российской территории]

В то же время парламентарий утверждает, что Украина получила не самые мощные снаряды.

«Те многие ракеты, которые были поставлены на Украину, в том числе ATACMS, они устаревшие. Военно-промышленный комплекс (ВПК) США четко отрабатывает свои задачи. Они утилизируют старую технику, размещают заказы на новую», — добавил он.

20 ноября российские Telegram-каналы сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар британскими ракетами Storm Shadow по населенному пункту Марьино в Курской области. Всего выпустили не менее 12 снарядов. Позже украинская сторона опубликовала кадры атаки. Как сообщило агентство Bloomberg, целью удара был военный объект.

19 ноября ВСУ впервые применили американские ATACMS для удара по российской территории. Минобороны России сообщило, что по Брянской области выпустили шесть ракет.