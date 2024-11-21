Польша привела ПВО в состояние высшей боевой готовности

Польша второй раз на неделю подняла в воздух дежурные пары истребителей, а также привела в состояние повышенной готовности наземные системы ПВО из-за якобы повышенной активности России. Об этом со ссылкой на оперативное командование родов Вооруженных сил республики пишет РИА Новости.

По данным командования «оперативная деятельность польских и союзных воздушных судов» была начата в связи «с очередной атакой Российской Федерации на западе Украины».

При этом было принято решение привести в действие «все имеющиеся в распоряжении силы и средства», в частности, поднять в воздух дежурные истребители и привести в состояние повышенной готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

«Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами. Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», - подчеркнуло командование.

В последний раз Польша поднимала в воздух военные самолеты из-за «активности России» 17 ноября.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что сейчас американская база противоракетной обороны, открытая 13 ноября в Редзиково, направлена против России. При том, что изначально предполагалось, что она будет защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана.