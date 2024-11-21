Некоторые украинские военные, участвующие в подготовке мобилизованных украинцев на учебных полигонах, не могут брать в руки оружие из-за психических расстройств. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Рафалюк, попавший в плен в Курской области.

По словам пленного, он попал в украинскую армию благодаря действиям сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Они приехали к Рафалюку на работу и забрали его вместе с еще двумя мужчинами. Их отвезли на полигон в Ровно, где они проходили подготовку.

«Обучали бывшие военные украинской армии — ну как, они действительные военные, только уже списанные. Были даже такие, которым запрещалось оружие в руки брать. Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки», — сказал он.

Рафалюк также рассказал, что уже в зоне боевых действий украинская сторона нанесла несколько ударов дронами по своим войскам. Так командование хотело «сократить» число солдат, которые попадут в плен к российским войскам.