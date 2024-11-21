ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ на Северском Донце

Минобороны России сообщило об уничтожении понтонной переправы ВСУ на Северском Донце
Российские войска уничтожили понтонную переправу украинской армии на реке Северскийн Донец при помощи управляемых ракет, сообщило Министерство обороны.
Российские военнослужащие нанесли авиаудар по понтонной переправе украинских вооруженных сил через реку Северский Донец, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Удар был произведен управляемыми ракетами, что позволило точно поразить цель и уничтожить переправу.
На кадрах видно, как ракеты попадают в конструкцию переправы, после чего она полностью разрушается.
Ранее российские военные ранее уничтожили насыпную переправу на Купянском направлении с помощью авиабомбы ФАБ-500, которую использовали для снабжения вооруженных сил Украины.