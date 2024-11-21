ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ на Северском Донце

Российские войска уничтожили понтонную переправу украинской армии на реке Северскийн Донец при помощи управляемых ракет, сообщило Министерство обороны.

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Российские военнослужащие нанесли авиаудар по понтонной переправе украинских вооруженных сил через реку Северский Донец, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Удар был произведен управляемыми ракетами, что позволило точно поразить цель и уничтожить переправу.

На кадрах видно, как ракеты попадают в конструкцию переправы, после чего она полностью разрушается.

Ранее российские военные ранее уничтожили насыпную переправу на Купянском направлении с помощью авиабомбы ФАБ-500, которую использовали для снабжения вооруженных сил Украины.