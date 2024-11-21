В ЛНР обнаружили скрытый полевой склад с боеприпасами ВСУ

Разведчики Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике скрытый полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"При проведении специальных разведывательных мероприятий на территории Луганской Народной Республики <...> был обнаружен скрытый полевой склад с боеприпасами для стрелкового оружия, артиллерийского и инженерного вооружения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что росгвардейцы изъяли около 4 тыс. патронов различного калибра для стрелкового оружия, 30 штук 152-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных снарядов, 117 взрывателей для 122-миллиметровых снарядов, 46 штук 125-миллиметровых танковых снарядов.

Обнаруженные боеприпасы переданы для дальнейшего разбирательства.