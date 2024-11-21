ВСУ ударили Himars по княжеской усадьбе в приграничном регионе России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами Himars по усадьбе князей Барятинских в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям канала, по историческому зданию в российском приграничном регионе было выпущено 11 ракет и одна управляемая авиационная бомба.

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В результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал. Повреждения получили пять автомобилей, саму усадьбу удары никак не затронули.