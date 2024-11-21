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Стало известно о продвижении российских военных в Курахово

Российские военные продолжают бои за город Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР), им удалось занять расположенный в городе элеватор. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Стало известно о продвижении российских военных в Курахово
© РИА Новости

«В Курахово идут активные боевые действия наступательного характера. Наши ребята взяли элеватор, плюс в самом центре идут боевые действия. Продвижение нашей армии достаточно ощутимое. Освобождение города идет целыми кварталами», — рассказал он.

Рогов также сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись вперед южнее Курахово. Он подчеркнул, что им удалось взять под контроль порядка шести квадратных километров в районе сел Ильинка, Антоновка и Дальнее.

Военные новости
Владимир Рогов
Общественная палата России
Курахово
Ильинка