Бойцы «Ахмата» захватили украинский тяжелый дрон «Мамонт»

Группа командира с позывным «Пресс» спецназа «Ахмат» перехватила тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт» в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил в беседе с агентством боец с позывным «Диор», этот беспилотник — нечто среднее между FPV и дроном «Баба-Яга».

«Я в первый раз увидел, хотя с беспилотниками часто сталкивался. Скорее всего даже "Баба-Яга" его тащит, потом отпускает», — поделился военный.

Он указал, что «Мамонт» не нуждается в особых погодных условиях и может летать в пасмурную и ветреную погоду. Летательный аппарат передадут специалистам для изучения.

Ранее стало известно, что на Украине тестируют дрон-камикадзе «Мамонт» с увеличенной боевой частью.

Между тем российские военные уничтожили в воздухе 36 БПЛА «Баба-Яга» и спасли десятки жизней бойцов 1-й танковой армии, сообщает RT.