Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) и военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают развивать успех в Купянске и около него.

По его словам, в населенном пункте ВС РФ расширили зону контроля на северо-востоке от железной стадии Заосколье. Кроме того, ВСУ были выбиты из трех многоквартирных домов на улице Дунаевского.

— Уничтожены три единицы бронетехники, спрятанной ВФУ на территории одного из предприятий, повреждены здания в промышленной зоне, в которых укрывались украинские боевики, — цитирует Марочко РИА Новости.

Кроме того, авиация России ликвидировала разведывательную роту в Купянске, уничтожив при этом до 80 боевиков Вооруженных сил Украины. Кроме того, военные смогли остановить передвижение техники к северной промышленной зоне, где российские бойцы вытеснили ВСУ и укрепились.

Российским силам противовоздушной обороны за минувшую ночь удалось перехватить и уничтожить два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает Минобороны РФ.