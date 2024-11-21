Стало известно о первом ударе ВСУ британскими Storm Shadow вглубь России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 ноября впервые ударили британскими ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«ВСУ впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям на территории России», — отметил анонимный источник издания.

WSJ: у Лондона нет большого запаса ракет Storm Shadow для поставок Киеву

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», атака велась по территории Курской области, в том числе по населенному пункту Марьино. Стало известно, что по нему было выпущено не менее 12 ракет.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар дальнобойной ракетой ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит ответ и «мало не покажется никому».