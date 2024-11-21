$100.22+0.18105.81+0.08
Войти в почту

Стало известно о первом ударе ВСУ британскими Storm Shadow вглубь России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 ноября впервые ударили британскими ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Стало известно о первом ударе ВСУ британскими Storm Shadow вглубь России
© globallookpress.com

«ВСУ впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям на территории России», — отметил анонимный источник издания.

WSJ: у Лондона нет большого запаса ракет Storm Shadow для поставок Киеву

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», атака велась по территории Курской области, в том числе по населенному пункту Марьино. Стало известно, что по нему было выпущено не менее 12 ракет.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар дальнобойной ракетой ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит ответ и «мало не покажется никому».

Военные новости
Минобороны России
Совет Федерации
Горячая новость
Москва
Лондон
Киев
Украина